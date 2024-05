Zirkzee - un gol al Toro vale tanto Zittire i rumors e superare la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sale il rumore dei nemici: la pressione psicologica è il primo avversario da battere, per cercare l’ennesima impresa a Torino. Dimenticarsi quello che è stato fin qui e alzare l’asticella: l’obiettivo è la Champions. E per raggiungerla, oltre agli avversari, c’è da sconfiggere una serie di insidie psicologiche riconducibili per lo più ad un unico argomento: il futuro. Quello di Thiago Motta, dei rossoblù più ambiti. Che il Bologna, lassù dia fastidio lo raccontano le voci di mercato. L’ad rossoblù Fenucci è uscito allo scoperto di recente per difendere il club, il lavoro che viene portato avanti e la scalata alla classifica: "Che giocatori e allenatore del Bologna siano accostati ad altre squadre come se fossimo un supermercato dà fastidio". Allo scoperto sono usciti pure i ‘nemici’. A Pressing, trasmissione Mediaset, dopo lo scudetto ha parlato il dirigente dell’Inter Ausilio: ...