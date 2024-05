XDefiant | svelata ufficialmente la data di uscita

Il trailer non annuncia solo una data, ma ben tre date d'uscita per l'ultima Stagione della serie Netflix ha diffuso in streaming il trailer che annuncia la data d'uscita della Stagione 6 di Cobra Kai, che come svelato verrà suddivisa in tre parti distinte. La sesta e ultima Stagione di Cobra Kai ... Continua a leggere>>