World Relays atletica 2024 - staffette azzurre a caccia della qualificazione olimpica per Parigi

China is heading to the Moon again – but what are its plans when it lands - However, Chang’e 6 is not only important for science. It will also prove the country’s ability to lift off from the far side of the Moon, a difficult task requiring a relay satellite to bounce signals ... Continua a leggere>>

Mondiali staffette, Di Mulo: "Jacobs una garanzia, Tortu sereno. Obiettivo Parigi" - Dentro o (quasi) fuori: le staffette azzurre, domani e domenica, alle world relays di Nassau, si giocano la qualificazione ai Giochi. A illustrare la situazione è Filippo Di Mulo, il 64enne catanese ... Continua a leggere>>

Atletica, Marcell Jacobs e gli azzurri si giocano la qualificazione olimpica nella staffetta 4×100 - L’azzurro sarà senza dubbio la star principale delle world relays che si svolgeranno a Nassau, nelle Bahamas, il 4 e 5 maggio 2024. Il campione olimpico dei 100 metri si unirà alla squadra italiana, ... Continua a leggere>>