(Di venerdì 3 maggio 2024) Belluno fa la voce grossa e riporta in parità la serie di semifinale playoff perin A2. La Smartsystem, dopo aver vinto garauno a Fano per 3-0, perde in garadue a Belluno per 3-1. Domenica 5 maggio alle 19 al Palas Allende si gioca la bella. Chi la spunta vola in finale dove incontrerà San Donà che ha eliminato con un secco 2-0 Mantova. I fanesi, nella bolgia della Spes Arena, iniziano con la giusta determinazione (1-4), muro e battuta funzionano ed il vantaggio viene gestito fino a fine set quando un attacco di Dimitrov chiude il parziale. Fano rimane in partita fino al 5-6 del secondo set, poi Bisi va in battuta infliggendo a Raffa e compagni un parziale di 10 a 0 (15-6). Fano soffre in attacco e commette tanti errori, dall’altra parte i veneti crescono ed impattano la gara. Nella terza frazione Galdenzi al servizio illude la Smartsystem (13-10), poi ancora ...

Secondo tentativo di risalire la graduatoria mondiale e di conseguenza olimpica per le due coppie italiane iscritte al secondo Challenge consecutivo in terra brasiliana, a Saquarema , dopo quello disputato a Recife la scorsa settimana. La notizia peggiore è che non saranno al via ... Continua a leggere>>

volley, il duello per salire in A2 - Domenica al PalaAllende si giocherà la bella. Belluno fa la voce grossa e riporta in parità la serie di semifinale playoff per salire in A2. La Smartsystem, dopo aver vinto garauno a Fano per 3-0, ... Continua a leggere>>

Conegliano-Milano è il trionfo della pallavolo italiana - Da una parte la Mint Vero volley Monza, la grande sorpresa della stagione maschile, giunta in finale sia di Coppa Italia sia di campionato. Dall’altra la formazione allenata da Marco Gaspari, salita ... Continua a leggere>>

Pgs Orsal, stagione da incorniciare ed un emozionante play-off da vivere - Dal volley femminile al tennis tavolo ... un nuovo inizio nel settore minibasket, poi a salire Under 17, Under 19 e la prima squadra - con a capo coach Cristian Consolani, cresciuto a suo tempo in ... Continua a leggere>>