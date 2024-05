Volley Banca Macerata in Comune Col Carlino il poster della squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ieri la, domenica in omaggio con ilil, è stata ricevuta nella sala consiliare per celebrare la promozione nell’A2 dimaschile. Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi si sono complimentati con, staff tecnico e dirigenti. Allaè stato consegnato il PremioPiù, un riconoscimento simbolico istituito dalper sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’Amministrazione. "Ci avete regalato un’enorme soddisfazione. La vittoria in rimonta in gara2 – ha ricordato il sindaco – ha dato lo slancio necessario per ...