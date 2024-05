Violenta e minaccia bimba all’asilo - guai per la maestra | scatta la denuncia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 3 maggio 2024)unadi 3 anninon da poco per la: arla una sua collega Una terribile ed inquietante vicenda quella che arriva direttamente dalla città di Valbisagno (provincia di Genova). Protagonista (assolutamente in negativo) di quello che stiamo per raccontarvi è una insegnante dell’asilo. Per quest’ultima èta laper abuso di mezzi di educazione, violenza privata e minacce. Vittima di tutto questo unadi 3 anni che ha trascorso le pene dell’inferno sotto i comandi della donna. Violenza(Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato dalla Procura del capoluogo ligure pare che la donna, anni 46, avrebbe maltrattato la ...