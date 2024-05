Viola come il mare 2 | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

(Di venerdì 3 maggio 2024)il2: trama, cast, quante puntate e streaming dellaDa venerdì 3 maggio 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondail2, ladella serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Laavrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo la delusione di non essere riuscita a ritrovare suo padre e la fuga di Demir dalla loro cena romantica,ha deciso di prendere la vita con leggerezza. In redazione ècambiato: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Solo Tamara è ...

Viola come il mare 2: il cast (attori) completo della seconda stagione Qual è il cast (attori) di Viola come il mare 2, la seconda stagione in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5? Protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Al loro fianco tanti altri attori come Ninni Bruschetta, ...

Viola come il mare 2: quante puntate, durata e quando finisce - Quante puntate sono previste per Viola come il mare 2 La seconda stagione della serie televisiva è composta da 12 episodi che andranno in onda nel corso di sei serate (due episodi a puntata).

