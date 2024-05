Vino di ’tendenza’ Lambrusco brinda al futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Non un semplicema un tripudio di colori, varietà, denominazioni e metodi di produzione. Stiamo parlando del, un rosso frizzante, protagonista dell’edizione 2024 di Vinitaly, Salone Internazionale dei vini e distillati, evento di riferimento del settore. "Vinitaly – spiega Giacomo Savorini, direttore del Consorzio Tutela– si è rivelata come ogni anno una manifestazione molto significativa che ci ha permesso di incontrare importanti partner commerciali internazionali e italiani. Le cantine del nostro territorio che hanno partecipato come espositori ci hanno dato pareri talvolta discordanti, ma abbiamo riscontrato una maggiore professionalità dei visitatori che si sono dimostrati molto interessati alle iniziative in programma. Ed è grazie a questi appuntamenti che abbiamo potuto far assaggiare le diverse ...