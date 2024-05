Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO LE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, POI TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE. IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME VERSO TIVOLI. SULLA VIA APPIA SI STA IN FILA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. SEGNALATO UN INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA, CODE TRA VIA DI PIAN SAVELLI E LA ROTATORIA PER VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER TRAFFICO ...