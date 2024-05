Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZEALL’ALTEZZA DELL’USCITA MAGLIANO SABINA, NELLE DUE DIREZIONI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLASUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI DALLARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUD IN ESTERNA A SEGUIRE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA DALLA NOMENATANA ALLA TIBURTINA NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE VITERBO-E ORTE -FIUMICINO AEROPORTO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA ATUSCOLANA, LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE I TRENI REGIONALI HANNO ...