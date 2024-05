Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE ANCHE SULLA FLAMINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA CASSIA CODE IN LOCALITÀ LA GIUSTINIANA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO LA SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA POI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA E IN ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLE LINEE VITERBO-E ORTE -FIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO ALLA LINEA A ...