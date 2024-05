Viabilità in Abruzzo | Strade Chiuse e Deviazioni - Ecco Dove e Quando

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pescara - Le principali vie di comunicazione gestite da Anas, Strada dei Parchi e Aspi Autoper l’Italia sono soggette a restrizioni e chiusure per lavori di manutenzione, coordinati con le autorità locali sotto il controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Scopri qualisono coinvolte eavverranno i disagi. A14: I cantieri lungo l'A14 saranno sospesi fino al 6 maggio e poi nuovamente durante l'estate fino alla prima metà di settembre. Per agevolare gli spostamenti, i mezzi pesanti saranno bloccati il 1° e il 5 maggio dalle 9 alle 22. Campo Imperatore: La strada per Campo Imperatore è chiusa a causa delle recenti nevicate, e resterà tale fino a nuova comunicazione. Tangenziale Pescara-Francavilla e A14 Gratis: A causa di lavori nella galleria San Silvestro, il traffico è deviato sulla Statale 16, ...