(Di venerdì 3 maggio 2024) Laha ampliato il numero dei giocatori convocabili per Euro 2024: da 23 a 26. Cosa cambia per l'Italia e per Luciano Spalletti, che avrà qualche ballottaggio in più e aumenterà iin difesa, in attacco e a centrocampo.

Gli Euro pei di calcio 2024 si avvicinano sempre più. Mentre gli appassionati del pallone si godono le fasi finali dei campionati Euro pei e delle Coppe, l’Uefa lavora per gli ultimi dettagli della rassegna continentale che si terrà in Germania in estate. A pochi mesi dal grande evento, l’Uefa sta ... Continua a leggere>>

Le Nazionali hanno chiesto all’Uefa di prorogare la scadenza per la consegna delle liste dei calciatori convocati agli Europei 2024. A riportarlo è ‘Sky Sports News‘, secondo cui il termine fissato per il 7 giugno – 7 giorni prima della partita inaugurale, Germania-Scozia – non soddisfa le ... Continua a leggere>>

Sono Marco Guida e Daniele Orsato i due arbitri italiani selezionati per l’Europeo. Ieri il Comitato Arbitrale Uefa ha reso noti i nomi dei 18 arbitri che dirigeranno le 51 partite del campionato al via il prossimo 14 giugno. Guida avrà come guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli ... Continua a leggere>>

Via libera della uefa per le liste da 26 convocati agli Europei: le possibili scelte dell’Italia - La uefa ha ampliato il numero dei giocatori convocabili per Euro 2024: da 23 a 26. Cosa cambia per l’Italia e per Luciano Spalletti, che avrà qualche ballottaggio in più e aumenterà i convocati in ... Continua a leggere>>

Euro 2024: uefa, convocabili fino a 26 giocatori - Potranno convocare fino a 26 giocatori le nazionali che parteciperanno agli Europei 2024. Lo ha deciso il Comitato esecutivo dell'uefa, secondo quanto riferito da una fonte all'Afp, dando accoglienza ... Continua a leggere>>

convocati Fiorentina: due ritorni importanti per Italiano verso il Bruges - La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Club Brugge, partita valevole per la semifinale di Conference League. Tornano Nzola e Mandragora,. Continua a leggere>>