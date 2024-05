Via Carbonara | sorpreso con droga e denaro | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) Viacon. La Polizia di Stato arresta 36enne gambiano per detenzione di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viahanno notato un soggetto che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato un involucro ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 5 involucri contenenti circa 25 grammi di marijuana, un involucro di hashish di circa 4,5 grammi e 315 euro in banconote di vario taglio. Per tali motivi, un 36enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in ...