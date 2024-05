Vi porto nella galleria etrusca dimenticata

"Ai playoff ce la giochiamo alla pari con tutti". Parole e musica di Manuel Cicconi . "Sono un po’ un terno al lotto perché si giocano tante partite in neanche un mese. Bisogna avere la rosa ampia , cosa che abbiamo, e sfruttare le occasioni e il vantaggio di giocare la seconda in casa. Sono tante ... Continua a leggere>>

Piccolo, grande Diavolo. C’è un Milan che sorride (eccome) in Europa: quello di Ignazio Abate. L’anno scorso la Youth League era finita in semifinale, contro l’Hajduk Spalato. finale centrata, questa volta. Dopo le vittorie ai rigori contro Braga e Real Madrid, la gioia arriva per la terza ... Continua a leggere>>