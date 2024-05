Verso Milan-Genoa - Pierre Kalulu si è allenato in gruppo | il punto sul recupero del francese

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 3 maggio 2024)è tornato ad allenarsi in. Ilè pienamente recuperato per il finale di stagione. IlMattinata di lavoro aello. Ildi Stefano Pioli è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il, in programma domenica pomeriggio alle 18 a San Siro. Ci sono buone notizie per il tecnico rossonero in vista della partita contro i rossoblù di Alberto Gilardino. Quest’oggi, infatti,è tornato ad allenarsi regolarmente in. Fermo da metà marzo per l’infortunio del legamento collaterale, il difensoreè da considerarsi recuperato in vista ...