Verona-Fiorentina domenica 05 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Vigilia Monza-Lazio, le parole di Mister Palladino LIVE dalla sala stampa - Il tecnico del Monza parlerà alle 13:00 dalla sala stampa dell'U-Power Stadium in vista della sfida di domani contro la Lazio ... Continua a leggere>>

I calcoli del campionato. Da Verona fino a Bergamo. L’altra... Europa in 15 punti - Per il resto, la Fiorentina sarà chiamata a rispondere presente (e quindi vincere) in tre partite assolutamente alla portata: Verona, Monza e Cagliari. La prima, appunto, va in scena domenica ... Continua a leggere>>

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola - A poche ore da Fiorentina-Club Brugge, la squadra di Vincenzo Italiano torna in campo: lo farà dalle 15 al Viola Park, per la consueta seduta post-partita. Scarico e defaticamento per chi ... Continua a leggere>>