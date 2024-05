Veneto - fiumi di droga dalla Turchia | 22 anni di carcere alla ?mente?

(Di venerdì 3 maggio 2024) VENEZIA - Sui panetti di eroina erano soliti apporre l?effigie di un predatore, un lupo o in altre occasioni un?aquila, in modo da rendere riconoscibile il gruppo di importatori anche in...

Le ultime notizie in diretta sul maltempo in Italia oggi 29 febbraio 2024: la situazione aggiornata in Veneto ed Emilia Romagna con video e immagini in tempo reale.Continua a leggere Continua a leggere>>

maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da lunedì 4 marzo arriva una nuova perturbazione a Nordest. Un inizio settimana bagnato per le nostre regioni, con cielo prevalentemente... Continua a leggere>>

La tregua su Gaza (nei campus) - Ma quello che sento e vedo non sono slogan pro-Hamas. È chiaro che dal fiume al mare può essere percepito come slogan di Hamas per l’azzeramento dello Stato di Israele oppure come affermazione di uno ... Continua a leggere>>

Zaia esce allo scoperto: «Non voterò Vannacci alle elezioni europee» - «Mi sentirei un peccatore a votare un candidato non veneto. Qui abbiamo dei bei candidati, non serve andare fuori per scegliere. E io sceglierò i veneti». In ogni caso, eccolo qui, dopo fiumi di ... Continua a leggere>>

Maltempo in veneto, tornado a Roveredo di Guà, allagamenti e fiumi ingrossati - E' stata una serata all'insegna del maltempo quella di ieri giovedì 2 maggio in veneto. Colpite da forti temporali, vento e piogge a tratti intense in particolare le province di Vicenza, e Padova. Continua a leggere>>