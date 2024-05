Vela d’epoca - Vele storiche Viareggio riporta i dinghy sull’Arno il 2 giugno

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Dopo avere superato la boa del primo lustro la Coppa Ponte Vecchio ripartirà da Firenze domenica 2, Festa della Repubblica, in occasione della sesta edizione. L’evento inaugura la stagione velica 2024 dell’Associazione. Riconfermata la formula che ne ha sempre decretato il successo. Presso la Società Canottieri Firenze una piccola flotta di derive della classe12’ in legno o vetroresina, piccoli scafi lunghi 3,66 metri nati in Inghilterra nel 1913, si sfideranno tra due boe sul fiume Arno tra la Galleria degli Uffizi e Ponte Vecchio, sotto lo sguardo degli appassionati e dei numerosi turisti che ogni giorno affollano le rive Sarà possibile anticipare l’arrivo alla Canottieri nella giornata di sabato 1, in occasione del ...

