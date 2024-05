Vannacci e le classi differenziate? Lo invito a mangiare da noi per vedere l’inclusione vera | il messaggio di Nico Acampora - fondatore di PizzAut

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel corso dell’ultima puntata di “Splendida Cornice” su Rai 3,della pizzeriagestita interamente da ragazzi autistici, ha risposto alle recenti dichiarazioni del generale Robertosull’opportunità di creareseparate per gli studenti con disabilità., candidato alle elezioni europee con la Lega, aveva affermato: “con ‘caratteristiche separate’ aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al meglio. Un disabile? Non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri”. Parole a cui, ospite della trasmissione di Geppi Cucciari, ha replicato con fermezza: “è una risorsa per tutti gli studenti, non un ...

