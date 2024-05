Valle D’Aosta - tragedia sul Monter Paramont | alpinista trovato mort - era scomparso da ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si era avventurato in montagna per far sport, facendo però perdere completamente le sue tracce. Non vedendolo rientrare, i parenti avevano così dato l’allarme, preoccupati che potesse essergli successo qualcosa. Un presentimento che, purtroppo, si è rivelato tragicamente vero. Uno sciatore valdostano è infatti statoprivo di vita proprio in queste ore sul Monte(3.301 metri, nel comune di La Salle), nel primo pomeriggio di venerdì 3 maggio. L’allarme era stato dato intorno all’ora di pranzo, dopo che la famiglia aveva provato più volte a mettersi in contatto con lui senza però mai ricevere risposta. Subito era così scattato il sorvolo del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero, che dopo qualche ora di ricerca ha consentito di individuare il corpo alla base della parete nord della montagna. Il medico dell’equipaggio non ha potuto ...