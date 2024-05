Valbart - crisi e negoziati | Siate più responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un tavolo di concertazione aperto in Regione, mentre il negoziato va avanti in salita. Ieri, in Commissione attività produttive al Pirellone all’ordine del giorno, i 61 licenziamenti alla Flowservea Mezzago. Presenti Fim, Fiom, i manager, il sindaco Massimiliano Rivabeni, il presidente della Provincia di Monza, Luca Santambrogio: a fine incontro le istituzioni hanno espresso preoccupazione per la piega presa dalla vicenda. Cioè, delocalizzazione, la produzione di valvole per impianti dell’oil & gas "sarà trasferita in India. Nessunaalla base dell’operazione – ripetono Adriana Geppert della Cgil e Gloriana Fontana della Cisl –, ma solo la volontà di guadagnare di più". Oltre ai tagli, i metalmeccanici hanno espresso "dubbi sulle prospettive del sito in via delle Industrie". La multinazionale americana ha confermato "di non aver ...