Val Fortore - ritrovato un telefonino rubato e denunciate due persone

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, diretti dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne ed un 47enne locali, già noti alle forze dell’ordine, per i reati di furto aggravato e ricettazione. La vicenda ha avuto inizio a San Bartolomeo in Galdo in una mattina dell’ottobre scorso, quando un commerciante locale non aveva più trovato il proprio telefono cellulare, lasciato all’interno del suo furgone, che aveva parcheggiato, non chiuso a chiave, in una strada centrale della cittadina fortorina per effettuare delle rapide consegne ai negozi locali. Ricevuta la denuncia ed attivate immediatamente le indagini, eseguite con metodi tradizionali di concerto con l’Autorità Giudiziaria, i carabinieri sono riusciti ...