Usare la Fire TV Stick senza telecomando - con lo smartphone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 3 maggio 2024) IldelTVè il mezzo con cui controllare tutte le funzionalità del dongle HDMI fornito da Amazon, ottimo anche per utilizzare i comandi vocali di Alexa, per scrivere i nomi dei contenuti da riprodurre utilizzando solo la voce e per accedere velocemente a Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video. Come ogniche si rispetti può capitare di perderlo nella casa o di ritrovarlo rotto o non funzionante, rendendo impossibile controllare i comandi dellaTV. Si può, ovviamente, sostituire ildelTVperso o danneggiato con un altro originale o compatibile, ma è anche possibilelaTV, usando solo lo ...