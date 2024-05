Usa - 200 arresti all' Università Ucla

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 3 maggio 2024) 7.00 Oltre duecento persone sono state arrestate nel campus dell'della California, in seguito alle proteste pro-Gaza in corso da due settimane, anche in decine di altree college in tutti gli Stati Uniti. Più di 2 mila glicomplessivi. Un agente della polizia di New York ha sparato durante lo sgombero dell'accampamento dei manifestanti pro-Gaza alla Columbia University. Il poliziotto ha fatto fuoco all'interno di Hamilton Hall. Nessuno è rimasto ferito.