Uomini e donne Cristiano smascherato | svelati i suoi incontri segreti con altre dame

(Di venerdì 3 maggio 2024) Puntata del dating show dedicata al Trono Over in cui sono venute alla luce numerose situazioni fin qui ignorate dai telespettatoriha regalato al pubblico un'esplosione di tensioni e colpi di scena nel Trono Over. La puntata si concentra sulle relazioni complesse e sulle interazioni tra i protagonisti. Da Marcello e Jessica, ae Giulia, fino a Tiziana e Dino, vediamo svilupparsi situazioni imprevedibili che scuotono gli equilibri del programma L'episodio di oggi 3 maggio 2024 si concentra sul Trono Over. Il primo a sedersi è Marcello, il quale, dopo la discussione avuta con Jessica nelle precedenti puntate, dichiara di non averla più sentita. La dama lo interrompe, ricordandogli che lui l'ha bloccata sul telefono e sui …