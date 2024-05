Università ‘Vanvitelli’ - presentazione del Master di II livello in ‘Teoria e prassi dell’esecuzione penale’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNasce ildi IIdel Dipartimento di Giurisprudenza dell’degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in “Teoria epenale”, organizzato in convenzione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità: il corso sarà presentato lunedì 6 maggio, alle ore 14.30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Aula Franciosi (Via Mazzocchi 68, Santa Maria Capua Vetere). La cerimonia si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore, Prof. Gianfranco Nicoletti, del Direttore del Dipartimento, Prof. Raffaele Picaro, del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Dott. ssa Patrizia Mirra, del Presidente del Tribunale di S. Maria C. V., Dott. ssa Gabriella Maria Casella e ...