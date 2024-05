Un’eleganza di seta Ditre Italia sposa lo stile di Mantero 1902

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)incontra la tradizione sartoriale didando origine a una speciale collezione di cuscini contraddistinti dalla suggestiva e iconica stampa ’La Campagna’ proveniente dagli archivi, un inno alla natura artigianale e made in Italy che contraddistingue entrambi i brand. Il progetto nasce come conferma del legame che da sempreha con la moda, come ricorda il payoff dell’azienda, Designwear. Un’espressione di cultura e creatività che vede dialogare il mondo della moda e del design, portando colore,e ricercatezza alle eleganti creazioni di. La storica stampa di, ’La Campagna’, un’originale creazione della raccolta ...