Una mamma dice basta alle feste di compleanno per la figlia | il parere dello psicologo su questa scelta

Prato, 1 maggio 2024 – “Sono passati tre anni dalla morte della mia Luana e nulla è cambiato. Per me il dolore aumenta giorno dopo giorno. Come aumentano le morti sul lavoro. Tutti dovrebbero ricordare che dietro ai quei numeri ci sono persone". Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio morta il 3 ... Continua a leggere>>