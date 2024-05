Un rave da sballo Anfetamine e fumo - arrestato un pittore Nei guai due amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fermati in auto per un normale controllo stradale sono stati trovati con uno zaino con dentro anfetamina e un taglierino. Nell’auto c’era anche una mattonella, di quelle usate per piastrellare cucine e bagni, ancora sporca di droga, e delle forbici. "Torniamo da unparty autorizzato" hanno detto le tre persone a bordo. Il festino sarebbe stato a Montecarotto. Per il conducente della vettura fermata, un 52enne anconetano, di professione artista, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Aveva droga anche a casa. Il controllo, fatto dai carabinieri del Radiomobile, risale alla mattina del primo maggio, in via Posatora, Erano le 9.30 quando hanno fermato una Polo Volkswagen. Guidava il 52enne Luigi Monti e a bordo c’erano anche un 35enne e un 25enne, anche loro anconetani. Sono stati denunciati a piede libero con la stessa ...