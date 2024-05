Un professionista su 4 pronto a ‘scappare’ all’estero

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Negli ultimi anni, lavorareè diventata un’opzione sempre più allettante per molti professionisti in cerca di nuove opportunità di crescita. La globalizzazione, il lavoro remoto e l’evoluzione tecnologica hanno contribuito ad aprire nuove porte per i talenti provenienti da tutto il mondo. Secondo il rapporto annuale ‘Decoding Global Talent’ del 2024, condotto da Boston