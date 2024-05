Un Posto al Sole oggi - 3 maggi - raddoppi -, maxi episodio della soap di Rai Tre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cambio programmazione Rai per– venerdì 3o – con il doppio appuntamento Unal. Lapartenopea, come già accaduto in passato, si prepara così a recuperare l’appuntamento saltato lo scorso mercoledì, quando le vicende di palazzo Palladini sono state “messe in pausa” per lasciare spazio al Concerto del 1°o. Unal, doppio appuntamento stasera, 3o 2024 Lapartenopea tornerà stasera all’appuntamento con i suoi fans con una gradita sorpresa. Potranno infatti contare su due puntate inedite, che prenderanno il via alle 20:50 e ci terranno compagnia fino alle 21:45 circa su RaiTre. Questo “regalo” speciale arriva in un momento in cui le trame Upas si stanno facendo davvero ...