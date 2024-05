Un orango si è curato da solo con una pianta medicinale | per gli scienziati non può essere un caso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Alcune immagini del Parco Nazionale di Gunung Leuser in Indonesia mostrano Rakus, un esemplare dimaschio, medicarsi una ferita in viso con un impacco a base di unanota per le sue proprietà medicinali. È la prima testimonianza visiva di undi automedicazione nel mondo animale.

