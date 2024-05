Un esempio di vita vissuta per e con amore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Carissimo sindaco, carissima Mirella in questi otto anni ti abbiamo inta a prendere qualche pausa, ma non era certo questo quello che intendevamo", a parlare è Cristina Borroni, sindaco reggente che dovrà guidare la città alle nuove elezioni nella primavera 2025. È toccato a lei ieri mattina ai funerali nella chiesa San GIulio l’omaggio istituzionale, letto con commozione. "Ci hai lasciati sbigottiti, increduli e disorientati, alla vigilia della stagione in cui avresti visto gli esiti di progetti complessi per i quali hai a lungo lavorato. Ma se cerchiamo un senso più profondo in quello che è accaduto, possiamo dire che la morte con la fascia tricolore, nel cortile del Comune ormai diventato la tua casa e dopo un discorso che può essere considerato il tuo lascito morale, rappresenta in modo perfetto il tuo vivere da sindaco. Determinazione, competenza, passione, ...