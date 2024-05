Un esempio di dedizione Ecco la Stella al merito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Una cerimonia davvero suggestiva ed emozionante, per una giornata che non dimenticherò. Sono davvero felice". Antonella Cetani ha così manifestato la sua gioia per il conferimento della ’aldel lavoro’, concretizzatasi in occasione del Primo maggio a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza del governatore Eugenio Giani e delle autorità. Ad accompagnare la cinquantasettenne neo-pensionata all’evento in cui ogni anno vengono premiati i "maestri del lavoro" per essersi distinti in positivo durante il proprio percorso lavorativo c’era il vicesindaco Sara Iallorenzi, a rappresentare il Comune di Vinci e a testimoniare il profondo legame fra Antonella e il territorio. Un rapporto cementificato dai decenni: arrivò infatti in Toscana da bambina, trasferendosi a soli 9 anni con la famiglia dalla natia Basilicata. ...