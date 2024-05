Un disegno per l’ambiente Matite - colori e fantasia Il pianeta visto dai bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il corso di educazione al rispetto della natura e la battaglia per ilvista dai più piccoli diventa una mostra. "Unper" sarà aperta fino all’8 maggio in Sala Eventi a Pioltello. Un tuffo tra differenziata e buone pratiche imparate fin da piccoli, l’iniziativa del Comune e di Amsa, gestore in città del servizio di igiene urbana, ha messo al centro le scuole materne, al loro fianco anche ragazzi delle elementari di entrambi gli istituti di casa, Mattei-Di Vittorio e Iqbal Masih. Risultato, 30 opere, ci sono pure plastici e cartelloni realizzati in molti casi con materiale riciclabile, tappi, lattine e bottiglie di plastica. Al progetto hanno partecipato 20 classi, il programma in sinergia fra l’assessorato all’Istruzione e quello all’Ecologia rientra fra quelli inseriti nel Piano diritto allo Studio. ...