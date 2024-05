Ultime Notizie Roma del 03-05-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nello studio Giuliano Ferrigno proteste Pro Palestina in tutte le università la polizia intervenuta presso la prestigiosa facoltà di Scienze Politiche il quartiere latino di Parigi doveva curare le decine di militanti Pro palestinesi che ne occupano le ali da giovedì secondo Uno studente che parla soltanto una cinquantina di giovani sono ancora presenti nei locali negli Stati Uniti sono più di 2 mila gli arresti in 15 giorni di proteste nei Campus universitari non siamo una nazione autoritaria in cui mettiamo a tacere le riprendiamo il dissenso ma non siamo nemmeno una paese senza legge siamo una società civile di Udine deve prevalere ha detto il presidente americano Joe biden intervenendo sulle proteste in corso lo devi spiegarlo a portata di interventi sgombero da parte della polizia com’è successo l’aiuti e ...