Ultime Notizie Roma del 03-05-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio esercito deve essere visto sotto diversi profili sono cambiati gli scenari e le minacce quindi le esigenze anche degli altri paesi nato lo dice il generale di corpo d’armata Carmine Masiello da febbraio Capo di Stato Maggiore dell’ esercito vanno rivisti soprattutto i principali sistemi Darma potenziati gli strumenti adeguati alle strutture le procedure di impiego bisogna sbrigarti perché non sappiamo cosa accadrà aggiunge fermariello bisogna puntare sui giovani gli unici capaci di intercettare i cambiamenti a mi dai da vendere saranno ascoltati ha detto Andiamo in medioriente ha fatto sapere che presto Invia una delegazione d’Egitto per proseguire nei colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto il ...