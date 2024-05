Ultime Notizie Roma del 03-05-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura andiamo in Medio Oriente a Malta fatto sapere che presto invierà una delegazione d’Egitto per proseguire nei colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di stato americano Anthony blinken che non accetterà un accordo che includa la fine della guerra amarti invece analizza il piano preparato dall’Egitto e risponderà giovedì i bus di Barry al reso noto che l’ostaggio dror 49 anni rapito da nascondere figli è stato assassinato il 7 ottobre e il suo corpo è stato portato a Gaza Dove si trova tutt’ora hi-fi almeno mamma sono stati rilasciati dopo 50 giorni di prigionia nella Striscia la madre di due ragazzi è stata uccisa il 7 ottobre nel cibo Proseguono le nell’università degli Stati Uniti per la guerra a ...