Ultimatum di Israele a Hamas | accordo entro una settimana o entriamo a Rafah

(Di venerdì 3 maggio 2024) La guerra in Medioriente tragiunge al giorno 210.ha fatto sapere che presto invierà una delegazione in Egitto per proseguire nei colloqui per raggiungere unsul cessate il fuoco. Mapreme e lancia un: “Intesa in una”. Nel frattempo un alto funzionario diha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di boicottare qualunque prospettiva di tregua continuando a parlare della prospettiva di un’operazione di terra controsta discutendo il da farsi all’interno della sua leadership e con i gruppi alleati, ha detto Hossam Badran all’Afp, ma ha avvertito che le dichiarazioni di ...

