Uil Polizia | Gravissima aggressione al reparto Mobile a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sdegno per lacon vernice rossa contro il personale del IVdischierato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” è stato manifestato dal segretario generale del sindacato UILRoberto Massimo che ha affermato: “Il gravissimo atto di violenza avvenuto a Piazza dei Martiri mentre si proteggeva il palazzo di Confindustria, tra l’altro in una giornata particolare com’è la Festa dei Lavoratori, è sintomo di un clima velenoso e pericoloso a cui sono esposte tutte le Forze dell’Ordine schierate in campo. La UILesprime vicinanza e massima solidarietà alle donne e agli uomini aggrediti con estrema scelleratezza per l’ennesima volta”. “Facciamo un appello ...