Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei da venerdì 3 Maggio a domenica 5 Maggio in scena Gianni Caputo con lo spettacolo “Fu Re da doppie Lodi” ossia , la vita di Eduardo raccontata dalle sue poesie . Tutto pronto al Teatro CortéSe dei Colli Aminei dove da venerdì 3 Maggio a domenica 5 Maggio sarà di […] Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L' aspettativa di vita alla nascita continua a salire nell'Unione Europea, con l' Italia che si piazza seconda , ad un'incollatura dalla Spagna . Secondo i dati preliminari Eurostat del 2023, l’ aspettativa di vita alla nascita nell’Ue è di 81,5 anni , in aumento di 0,9 anni rispetto al ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L' aspettativa di vita alla nascita continua a salire nell'Unione Europea, con l' Italia che si piazza seconda , ad un'incollatura dalla Spagna . Secondo i dati preliminari Eurostat del 2023, l’ aspettativa di vita alla nascita nell’Ue è di 81,5 anni , in aumento di 0,9 anni rispetto al ... Continua a leggere>>

Ue, aspettativa di vita sale a 81,5 anni: Italia seconda dopo Spagna - Secondo i dati preliminari Eurostat del 2023, l’aspettativa di vita alla nascita nell’Ue è di 81,5 anni, in aumento di 0,9 anni rispetto al 2022 e di 0,2 anni rispetto al livello pre-pandemico del ... Continua a leggere>>

La ricetta per vivere 5 anni in più accessibile a tutti, ecco cosa fare - Secondo uno studio condotto su un campione di oltre 350mila persone e pubblicato dalla rivista "BMJ Evidence- Based Medicine", grazie ad alcuni cambiamenti si può vivere almeno 5 anni in più. Una ... Continua a leggere>>

Carlo Conti presenta i David di Donatello 2024, chi è il conduttore Età, vita privata, origini, “malattia”, Sanremo 2025 e la carriera - Esordisce come conduttore radiofonico nel programma Estate 2000 e nei primissimi anni ’80 conosce Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che rimarranno i suoi amici per tutta la vita. Esordisce in ... Continua a leggere>>