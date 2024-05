Ucraina | Peskov - ' parole Macron e Cameron molto pericolose'

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mosca, 3 mag. (Adnkronos) - Il portavoce del Cremlino Dmitryha definitole dichiarazioni del presidente francese Emmanuelsul possibile dispiegamento di truppe in. "Le dichiarazioni sonogravi e- ha detto ai giornalisti - La Francia, rappresentata dal capo di Stato francese, parla costantemente della possibilità di un suo coinvolgimento diretto - sul campo - nel conflitto. Questa è una tendenzapericolosa".ha poi commentato le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico Davidsulla possibilità di attacchi alla Russia con armi del Regno Unito. "Si tratta di escalation di tensione attorno al conflitto ucraino, che potrebbero ...

Scintille a Coffee break (La7) tra Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali alla Università Cattolica di Milano, e l’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio sull’invio di armi a Kiev. Notoriamente agli antipodi sulla guerra in Ucraina , Parsi e Tarquinio dibattono ... Continua a leggere>>

Il generale Syrsky su Telegram: l’esercito russo avanza in fretta. Carri armati vanno avanti favoriti dal clima caldo e secco Continua a leggere>>

Guerra ucraina, Cremlino evoca “escalation diretta con l’Europa” dopo le parole di Macron: a rischio le roccaforti di Kiev - Il Cremlino parla di “rischio escalation diretta con l’Europa” dopo le parole di Macron sulle truppe occidentali in ucraina ... Continua a leggere>>

Russia, rischio escalation con l'Europa (con il nodo Africa): così le parole di Macron e Cameron possono cambiare la guerra - Un atteggiamento che per Mosca rappresenta una tendenza molto pericolosa. Le dichiarazioni di Cameron ... Durante una visita a Kiev, ha affermato all'agenzia Reuters che l'ucraina ha tutto il diritto ... Continua a leggere>>

Le truppe in ucraina ma Macron non convince - MONDO. Da febbraio, a intervalli regolari, il presidente francese Emmanuel Macron pungola i colleghi europei con l’idea di mandare truppe in ucraina. Continua a leggere>>