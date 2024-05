Ucraina | Meloni vede Amherd - impegno per conferenza pace in Svizzera

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Nell'incontro oggi a Palazzo Chigi con la Presidente della ConfederazioneViola, la premier Giorgia"ha garantito l'dell'Italia a favore dell'organizzazione indelladi alto livello sullain, in linea con il diritto internazionale e con i principi della Carta delle Nazioni Unite". I colloqui tra le due leader, informa inoltre Palazzo Chigi, "hanno permesso di confermare la solidità delle relazioni italo-svizzere, con particolare riferimento alla dimensione transfrontaliera, e l'interesse a lavorare sulle prospettive di rafforzamento della collaborazione bilaterale in ambito economico e sui principali dossier dell'agenda internazionale, inclusa la rinnovata ...

Mo: meloni vede Amherd, apprezzamento per ruolo svizzera in risoluzione Onu - Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Apprezzamento per il ruolo svolto dalla Confederazione svizzera quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, con particolare riferimento alla situazione in Medio ... Continua a leggere>>

Visita a Roma Amherd vede meloni, domani parlerà di abusi con il papa - Per gli svizzeri non è comprensibile che queste ultime siano escluse ... dalla presidente del Consiglio meloni. Le discussioni, riferisce una nota diffusa in serata dal DDPS, si sono concentrate sui ... Continua a leggere>>

Viola Amherd a colloquio con Giorgia meloni - La presidente della Confederazione ha incontrato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Domani la visita al papa ... Continua a leggere>>