Ucraina | Kiev ora teme la caduta di Chasiv Yar - città chiave per l’avanzata russa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 – Sempre più difficile la situazione sul campo in, mentre il presidente francese Emmanuel Macron torna a parlare di possibile invio di truppe. Aumenta il pressing di Mosca, che tenta di anticipare l’invio delle armi Usa.ladiYar,, ormai distrutta, snodo fondamentale nelverso le ultime grandidel Donetsk. Servicemen of the "Achilles" Battalion from the 92nd assault brigade of the Ukrainian Army check a Vampire hexacopter drone after ? mission flight over a frontline nearYar, Donetsk region, on May 1, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. These drones are almost exclusively used at night to drop ...