Ucraina | Guerini - ' rafforziamo sostegno a Kie - linea Pd chiara e non cambia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Tarquino e Strada contro l'invio di armi all'? Ladel Pd èe non: sosteniamo l'in tutte le forme possibili, anche con l'invio di armi, come ha detto pubblicamente Schlein". Così Lorenzoa L'Attimo Fuggente' su radio Giornale Radio. Gruppo diviso su questo tema? "In un grande partito ci possono anche essere posizioni differenti. L'appello che faccio è rafforzare tutte le forme dipossibili all', compreso l'invio di armi”. Quanto al fatto che Tarquinio parli di pulizia etnica e omicidio a Gaza, osserva: "Non voglio far polemica con i candidati del nostro partito. Dico solo che bisogna stare attenti a usare le parole, anche in questo caso. L'azione di Netanyahu a Gaza ...