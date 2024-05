Ucraina | bombardata Kharkiv - colpite zone residenzial - persone sotto le macerie

(Di venerdì 3 maggio 2024) Kiev, 3 maggio 2024 - Una ponte esplosione si è verificata nel centro di, seconda città più grande dell'dopo la capitale e nell'est del Paese. Lo scrive il Kyiv Independent, aggiungendo che al momento non si conoscono le cause della deflagrazione. Secondo diversi media ucraini la città sarebbeattacco, sarebbero statei e ci sarebberoalle

Roma, 27 aprile 2024 – Nella notte, le forze russe hanno Colpito con un missile S-300 il complesso di un ospedale psichiatrico a Kharkiv, ferendo una donna di 53 anni. Lo ha fatto sapere su Telegram il governatore della regione, Oleg Sinegubov, citato da Ukrinform. Non cessano poi i raid russi ... Continua a leggere>>

ucraina: bombardata kharkiv, colpite zone residenziali, persone sotto le macerie - Secondo diversi media ucraini la città sarebbe sotto attacco, sarebbero state colpite zone residenzaili e ci sarebbero persone sotto alle macerie ... Continua a leggere>>

La Russia prenderà Chasiv Yar ma non le principali città ucraine: la strategia di Mosca per indebolire Kiev - Le truppe di Vladimir Putin continuano ad avanzare sul fronte orientale ucraino e bombardano a tappeto il Paese in ... Di certo l'esercito di Mosca lancerà una nuova offensiva verso le oblast di ... Continua a leggere>>

ucraina, l’analista militare spiega perché con la presa di Chasiv Yar Putin avrà in mano tutto il Donbass - Comandanti ucraini e analisti concordano: l’ultimo baluardo del fronte orientale sta per cadere. “È solo questione di tempo”. La brutale tattica della terra bruciata, da sempre cara agli eserciti di ... Continua a leggere>>