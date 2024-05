Ubriaco offre mille euro ai poliziotti a Macerata per non farsi ritirare la patente | denunciato

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al limite, un automobilistaha offertoaiper evitare che gli ritirassero la. Ma oltre a perdere la licenza di guida, il giovane si è beccato una denuncia per tentata corruzione. E’ quanto successo nei giorni scorsi durante un controllo della polizia stradale di Camerino. Durante il servizio, gli agenti hanno fermato un’auto condotta da un 28enne del fermano, che subito è sembrato un po’ troppo su di giri. Sottoposto al test con l’etilometro, il ragazzo è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50, tre volte oltre il limite consentito, un caso quindi che rientra in un accertamento di tipo penale. Mentre iprocedevano alla ...

