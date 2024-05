Tudor | Il valore della rosa? Non mi esprimo su quello - creerei una polemica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il tecnicoLazio, Igor, in conferenza stampa presenta la sfida di domani sera all’U-Power Stadium contro il Monza. Le parole dell’allenatore biancoceleste riportate da Tmw.: «Non posso fare un pronostico su dove saremo a fine campionato» Che Lazio vuole vedere domani a Monza? «Sarà una partita difficile come tutte in Serie A. Meno partite rimangono e più sono importanti, ognuno lotta per i suoi obiettivi e noi dovremo preparare la partita al massimo per fare il nostro meglio». Zaccagni è recuperato a tempo pieno? «Zaccagni ha fatto mezz’ora nell’ultima gara, vedremo oggi come preparare la sfida di domani. È un giocatore importante, viene da un periodo problematico con gli ultimi infortuni, mancano poche gare e dobbiamo essere bravi a capire come utilizzarlo se dall’inizio o dalla panchina». Come farà ...