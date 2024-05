Truppe russe entrano in una base aerea Usa | l’avviso di sfratto ai Marines dopo il golpe militare Cosa sta succedendo in Niger

(Di venerdì 3 maggio 2024)e americane a poche decine di metri di distanza, nella stessa. Succede in, dove secondo Reuters nelle scorse ore «personale» di Mosca sarebbe entrato in unainche ospita leamericane. La Air101 si trova a fianco all’aeroporto internazionale Diori Hamani di Niamey, ed era stata costruita dalle stesse forze Usa nel 2021 per un costo stimato di oltre 100 milioni di dollari. Obiettivo: ospitare il contingente americano impegnato al fianco del governo delnella lotta contro le fazioni ribelli del Paese: in primis lo Stato Islamico e un altro gruppo islamista affiliato ad Al Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal ...

